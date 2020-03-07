Advertisements
Advertisements
Advertisements

وكيل البرلمان: التاريخ سيذكر لـ"السيسي" تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

السبت 07/مارس/2020 - 11:09 ص
Advertisements
سليمان وهدان
سليمان وهدان
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: إن البرلمان أصدر أكثر من 700 قانون، وأغلبهم قوانين تمس حياة المواطن، حيث هناك قوانين مهمة على طاولة البرلمان في دور الانعقاد الخامس.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أنهم يناقشون تعديل قوانين صادرة منذ 70 عاما، وأنهم أصدروا قوانينا وتشريعات لم يجرؤ برلمان آخر على الاقتراب منها.

وتابع أنهم أصدروا قانون التأمين الصحي الشامل، واصفا إياه بمشروع الإنسانية، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذه هذا النظام، والتاريخ سيذكر تنفيذ نظام التأمين الصحي للرئيس السيسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب علي عبد العال رئيس البرلمان برلماني النواب البرلمان أخبار البرلمان

أخبار تهمك

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ يوم

عاجل.. الكويت توقف الرحلات لـ7 دول بينها مصر

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأزمات تتوالى على برشلونة

منذ أقل من ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 15 ساعة

كلمة السر في عبور الزمالك للترجي

منذ 36 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة مذيعة وعارضة أزياء لبنانية بـ فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ حوالي 15 ساعة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ أمراض جلدية يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 15 ساعة

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

11:45 م

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

الأزمات تتوالى على برشلونة

10:23 ص

بشرى سارة بشأن علاج كورونا

08:18 ص

مقالات وكتاب

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: اغرس اليوم

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: جمهورية التسامح فى مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

DMCA.com Protection Status