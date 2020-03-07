وكيل البرلمان: التاريخ سيذكر لـ"السيسي" تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: إن البرلمان أصدر أكثر من 700 قانون، وأغلبهم قوانين تمس حياة المواطن، حيث هناك قوانين مهمة على طاولة البرلمان في دور الانعقاد الخامس.





وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أنهم يناقشون تعديل قوانين صادرة منذ 70 عاما، وأنهم أصدروا قوانينا وتشريعات لم يجرؤ برلمان آخر على الاقتراب منها.



