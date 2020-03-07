Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط Bein Sport مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم بث مباشر .. Ahly Today

السبت 07/مارس/2020 - 11:00 ص
Advertisements
مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
Advertisements
البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف  beIN SPORTS.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS  مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين.

البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز سيكون يوم السبت في السابع من أذار/مارس في الساعة 16:00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة و15:00 بتوقيت مصر، وسنكون معكم أيضاً في بث مباشر يغطي أهم مباريات اليوم.

مباراة الأهلي وصن داونز عبر الإنترنت

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الأهلي وصن داونز بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأهلي وصن داونز أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ حوالي 15 ساعة

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

كلمة السر في عبور الزمالك للترجي

منذ 33 دقيقة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ثلث ساعة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ أمراض جلدية يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 15 ساعة

الأزمات تتوالى على برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكويت توقف الرحلات لـ7 دول بينها مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة مذيعة وعارضة أزياء لبنانية بـ فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

11:45 م

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

الأزمات تتوالى على برشلونة

10:23 ص

بشرى سارة بشأن علاج كورونا

08:18 ص

مقالات وكتاب

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: اغرس اليوم

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: جمهورية التسامح فى مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

DMCA.com Protection Status