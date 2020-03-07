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مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

السبت 07/مارس/2020 - 10:55 ص
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الأهلي
الأهلي
هيثم موسى
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تتجهة الأنظار نحو في الوطن العرب وإفريقيا، للموقعة المرتقبة بين الأهلي وصن داونز، والتي تقام اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أطبال إفريقيا.

ويدرس فايلر مباغتة صن داونز بتشكيل مفاجئ، وتغيير في المراكز خلال موقعة جنوب إفريقيا، حيث قام بتجربة أكثر من طريقة لإرباك حسابات منافسه  خلال الأيام الماضية، ولم يحسم بعد التشكيل الأساسى.

معلول مفاجئة فايلر لصن داونز 

وضمن خطط فايلر التي يسعى لتنفيذها هي الدفع بعلي معلول كجناح أيسر وليس ظهير، بعد المردود الطيب الذي يقدمه مع القلعة الحمراء خلال الآونة الاخيرة.

ويسعى فايلر إلى تأمين خطوطه الدفاعية أمام انطلاقات لاعبي صن داونز الذين يتميزون بالسرعات والانطلاقات من خلف المدافعين، لذلك لجأ المدير الفني السويسري إلى أيمن أشرف ليكون خلف معلول كظهير أيسر في حالة الدفع بالتونسي كجناح.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة،  ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف.

خط الوسط: اليو ديانج - عمرو السولية - محمود متولي - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات

خط الهجوم: جونيور أجايي

جدير بالذكر ان الأهلي فاز  على صن داونز في لقاء الذهاب بالقاهرة، بهدفين دون رد، ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة للصعود إلى نصف نهائي البطولة، بينما يحتاج صن داونز للفوز بأكثر من هدفين دون استقبال شباكه الاهداف للصعود.

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