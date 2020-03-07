مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube

مباراة إياب ربع النهائي بين الأهلي المصري ومضيفه صن داونز الجنوب إفريقي ستقام في بريتوريا بعد أن انتهى موعد الذهاب قبل أسبوع في القاهرة لمصلحة أصحاب الدار 2-0.





البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز





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البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز سيكون يوم السبت في السابع من أذار/مارس في الساعة 16:00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة و15:00 بتوقيت مصر، وسنكون معكم أيضاً في بث مباشر يغطي أهم مباريات اليوم.







