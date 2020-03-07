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مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube

السبت 07/مارس/2020 - 10:57 ص
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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مباراة إياب ربع النهائي بين الأهلي المصري ومضيفه صن داونز الجنوب إفريقي ستقام في بريتوريا بعد أن انتهى موعد الذهاب قبل أسبوع في القاهرة لمصلحة أصحاب الدار 2-0.

البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز

البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف  beIN SPORTS.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS  مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين.

البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز سيكون يوم السبت في السابع من أذار/مارس في الساعة 16:00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة و15:00 بتوقيت مصر، وسنكون معكم أيضاً في بث مباشر يغطي أهم مباريات اليوم.


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