تعرف على حالة الطقس اليوم السبت الموافق 7/3/2020 في جمهورية مصر العربية

يبحث الكثيرون عن حالة الطقس اليوم عبر محركات البحث المختلفة، ولاسيما بعد حالة عدم الاستقرار التي ضربت الأيام الأيام الماضية.





حالة الطقس اليوم





وكشفت الرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق الـ7 من مارس الجاري، عبر بيانها على موقعها الإلكتروني.





حالة الطقس اليوم السبت





وقالة الأرصاد إن حالة الطقس اليوم ستكون مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.





حالة الطقس اليوم على جميع الأنحاء





وأوشحت الهيئة أن حالة الطقس اليوم على السواحل الشمالية الغربية ستكون معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلاً، شبورة صباحا والرياح معتدلة.





الطقس اليوم على السواحل





وتابعت: "حالة الطقس اليوم على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلاً، شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة.





الطقس اليوم على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر





وتشهد حالة الطقس اليوم بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، الدفء نهارًا شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يشهد طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة.





حالة الطقس اليوم على جنوب الصعيد





وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم على جنوب الصعيد فستكون مائلة للحرارة نهارًا شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.





حالة الطقس اليوم على البحرين





وأما عن حالة الطقس اليوم على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح لكلا منهما مابين 1.5 إلي 2متر.





القاهرة 11 22





الإسكندرية 12 22





شرم الشيخ 15 24





والغردقة 14 23



