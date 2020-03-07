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موعد عودة الأهلي من جنوب إفريقيا بعد مواجهة صن داونز

السبت 07/مارس/2020 - 10:56 ص
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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تعود بعثة الفريق الأول القدم بالأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى القاهرة فجر الاثنين المقبل، وفقا للموعد المحدد سلفا والترتيبات التي جرت في الفترة الماضية.

ويخوض الأهلي مواجهة صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق قد حقق الفوز على صن داونز في القاهرة بهدفين دون رد، ويبحث الأهلي عن حسم تأهله من بريتوريا في مواجهة اليوم.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الرابعة مساء اليوم "توقيت مكة المكرمة"، الساعة الثالثة عصرا "توقيت القاهرة"، الساعة الخامسة مساء "توقيت أبو ظبي".
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