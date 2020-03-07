موعد تحرك الأهلي لملعب لوكاس موريبي لمواجهة صن داونز

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا، في الواحدة ظهرا؛ لمواجهة صن داونز التي تقام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.



ويتحرك فريق الكرة بالنادي، من فندق الإقامة مبكرا للوصول إلى ملعب المباراة وفقا للموعد الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الذي عقد أمس بحضور مندوبي «كاف» والأهلي وصن داونز.



ويبعد استاد لوكاس موريبي عن فندق إقامة الأهلي في مدينة بريتوريا ما يقرب من نصف ساعة.