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أسعار اللحوم اليوم السبت 7-3-2020 في السوق المحلي.. "الكندوز" يبدأ من 110 جنيها

السبت 07/مارس/2020 - 10:50 ص
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اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم
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أسعار اللحوم اليوم

حافظت أسعار اللحوم على استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم السبت 7-3-2020، وذلك نتيجة استقرار حالة العرض والطلب في الأسواق، وشهدت أسعار اللحوم تراجعاً كبيراً بالفترة الأخيرة بعد ماوجه وزير التموين بعض الإنذارات لضبط أسعار اللحوم في السوق.

أسعار اللحوم اليوم السبت 7-3-2020 

سجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 - 130 جنيها للكيلو، وسعر اللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 100-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها، وأسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120 و حتى 145جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.


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