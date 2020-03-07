"إسكان النواب" تطالب بإعادة النظر في الاعتمادات المخصصة للوقاية من كورونا

قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك جهودًا مبذولة من كافة مؤسسات الدولة متمثلة في وزارة الصحة بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وأثبتت الفترة الأخيرة مدى هذه الاستعدادات، والجهود المبذولة، والتي كان لها دور كبير في الاكتشاف المبكر بعض الحالات واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة حيالها، مما يعنى أن الدولة أصبح لديها منظومة صحية قادرة على التصدي للأزمات.





وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان اليوم السبت، أن فيروس كورونا تحول إلى وباء، وهذا بشهادة الصحة العالمية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الصدد من قبل الدولة المصرية، ولكن الأمر يستوجب إعادة النظر في الاعتمادات المالية المخصصة لخطة الوقاية من هذا الفيروس الذي يهدد دول العالم كله، على أن يكون هناك تحركا عاجلا وسريعا من أجل توفير الاعتمادات المالية الإضافية لضمان استكمال الخطة الموضوعة في هذا الصدد.



