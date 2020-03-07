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كلمة السر في عبور الزمالك للترجي

السبت 07/مارس/2020 - 10:43 ص
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محمد ابو جبل
محمد ابو جبل
الفجر الرياضي
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تأهل نادي الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي رغم خسارته في إياب دور الثمانية بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما على الملعب الأوليمبي برادس، أمس الجمعة.

 

واستفاد الزمالك من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ويبدو أن تلك النتيجة هي كلمة السر في تأهل الفريق للدور نصف النهائي، كونها وقعت في كثير من البطولات وقادت الأبيض للتأهل.

 

وجاءت نتائج مباريات الزمالك بعد فوزه ذهابًا 3 / 1 بالبطولات الإفريقية كالتالي:

- 1979: فاز على إيمانا الكونغولي 3 / 1 ذهابا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وانسحب في مباراة الإياب اعتراضا على حكم المباراة.

 

- 1993: تغلب على فريق ستيشنري ستورز النيجيري 3 / 1 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وخسر 1/0 في الإياب وتأهل لنهائي البطولة وحصد اللقب على حساب كوتوكو الغاني.

 

- 1996: فاز على فريق صن رايز بطل موريشيوس 3 / 1 بالقاهرة في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وخسر 2 / 1 في الإياب وتأهل لدور الـ16 بالبطولة.

 

- 2000: انتصر الزمالك على أسيك نديامبور بطل السنغال 3 / 1 في ذهاب ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية، وخسر 1 / 0 في الإياب لكنه تأهل لنصف نهائي البطولة متفوقا في مجموع المباراتين 3 / 2.

 

- 2015: فاز علي رايون سبورت الرواندي 3 / 1 في ذهاب دور الـ32 بالكونفيدرالية، وانتصر في مباراة الإياب 3 / 0 وتأهل لدور الـ16 بالبطولة.

 

- 2020: اكتسح الزمالك فريق الترجي التونسي بالقاهرة 3 / 1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخسر 1 / 0 في لقاء الإياب مساء اليوم بتونس، لكنه تأهل لنصف نهائي البطولة متفوقا في مجموع المباراتين.

 

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