الانبا إبراهيم إسحق يشهد حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

شهد الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أمس الجمعة، حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ٦٨ بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد، بحضور الأب بطرس دانيال مدير المركز وعدد كبير من الشخصيات الهامة والممثلين والمخرجين والفنانيين.



وتخلل الحفل فقرة غنائية وتكريم العديد من الفنانين والمخرجين والأفلام الذين ترشحوا بالمهرجان.



يذكر أنه تم ترشيح ٦ أفلام مختلفة لجوائز المهرجان وتم عرضهم خلال المهرجان منذ يوم ٢٨ فبراير للعام الحالي إلى ٥ من شهر مارس لنفس العام، كما تخلل المهرجان حفل تأبين للمخرج سمير سيف واختتم بحفل الختام يوم ٦ من شهر مارس.