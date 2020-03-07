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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في أفغانستان

السبت 07/مارس/2020 - 10:42 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في أفغانستان إلى أربع حالات، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

                      

ونقلت وكالة رويترز، عن وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، أنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في إقليم هرات بغرب أفغانستان.

 

ويذكر أن إقليم هرات يقع على الحدود مع إيران، إحدى أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا خارج الصين، إذ سجلت ما يربو على 4000 حالة إصابة وعشرات الوفيات.

 

وقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس في العالم 100 ألف شخص، أكثر من 80٪ من الحالات كانت في الصين، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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كورونا فيروس كورونا افغانستان ارتفاع عدد حالات الاصابة

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