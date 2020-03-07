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خطة جديدة من فايلر لمفاجئة صن داونز في جنوب إفريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 10:36 ص
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فايلر
فايلر
هيثم موسى
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يتقرب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في الوطن العرب وإفريقيا، الموقعة المرتقبة بين الأهلي وصن داونز، والتي تقام اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أطبال إفريقيا.

وحرص المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء رينيه فايلر على تكثيف جلساته مع لاعبى الفريق وتوجيه عدة نصائح لهم قبل اللقاء المرتقب، خاصة مع اهتمام وسائل الإعلام بالمباراة على خلفية نتيجة مباراة الذهاب التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، وكذلك مباراة النسخة الماضية بجنوب أفريقيا التى فاز فيها صن داونز بخماسية نظيفة.

ويجهز فايلر خطة جديدة لخوض مباراة صن داونز في جنوب إفريقيا، حيث قام بتجربة أكثر من طريقة لإرباك حسابات صن داونز خلال الأيام الماضية، ولم يحسم بعد التشكيل الأساسى.

كما أكدت مصادر داخل أروقة القلعة الحمراء، على لجوء فايلر إلى معاونيه في جميع الأمور الفنية الخاصة بالفريق، وخاصة مواجهة صن داونز  التي يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة للتأهل لنصف النهائي الإفريقي.

جدير بالذكر ان الأهلي فاز  على صن داونز في لقاء الذهاب بالقاهرة، بهدفين دون رد، ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة للصعود إلى نصف نهائي البطولة، بينما يحتاج صن داونز للفوز بأكثر من هدفين دون استقبال شباكه الاهداف للصعود.


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