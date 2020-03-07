Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 7-3-2020 في السوق المحلي

السبت 07/مارس/2020 - 10:33 ص
Advertisements
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
Advertisements

أسعار الدواجن اليوم 

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، ومع زيادة المعروض بعد أن شهدت حالة من الحراك في الفترة الأخيرة ليرتفع سعر الكتكوت مما يؤدي إلى ارتفاع مرتقب في أسعار الدواجن مع اقتراب شهر رمضان، وتتابع بوابة الفجر أسعار بورصة الدواجن بشكل مستمر.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت ابيض تسمين11.60 
سعر كتكوت ساسو بيور09.50 
سعر كتكوت ساسو شيفر09.50 
سعر كتكوت ساسو جيل ثانى05.25 
سعر كتكوت ساسو ( الجيل الثالث )03.00 
سعر كتكوت بلدي هجين02.80 
سعر كتكوت بلدى02.60 
سعر كتكوت روزي06.25 
سعر بط بكينى فرنساوى07.30 
سعر بط مسكوفى13.50 
سعر بط مولر15.50 
سعر بط  تسمين بيور12.50

أسعار الفراخ في الأسواق اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء  ليسجل بالزرعة 26 جنيهًا ليباع للمستهلك بسعر 30 جنيهًا، وسجل سعر الفراخ البلدي سعر 32 جنيه تسليم المزرعة لتباع للمستهلك 39 جنيه.

اسعار الدواجن اليوم
تراوح سعر كيلو اللحم الأبيض ما بين 24  إلى 27 جنيه، وتراوح سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح  من 30 إلى 35 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 30 إلى 35 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 38 إلى 40 جنيه.

أسعار البانية والأوراك
وسجل كيلو الاوراك 31 جنيها، فيما سجل كيلو البانية 65 جنيها، بينما سجل كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، وسجل كيلو الأجنحة 17 جنيها للكيلو، وسجل كتكوت أبيض تسمين09.00 جنيهًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

بورصة الدواجن البورصة اسعار بورصة الدواجن اليوم اسعار البورصة اليوم اخبار الاقتصاد اليوم في مصر

أخبار تهمك

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأزمات تتوالى على برشلونة

منذ 33 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الكويت توقف الرحلات لـ7 دول بينها مصر

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ أمراض جلدية يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ يوم

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تحرك جديد في أسعار الأدوات الكهربائية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-2-2020.. وارتفاع كبير في سعر الكتاكيت

أسعار الدواجن اليوم السبت 8-2-2020 في الأسواق المحلية

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 9-2-2020.. البيض الأبيض بـ37 جنيهًا

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 10-2-2020 في الأسواق المحلية

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11-2-2020

تحديث أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 13 فبراير 2019 في الأسواق المحلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

11:45 م

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

الأزمات تتوالى على برشلونة

10:23 ص

بشرى سارة بشأن علاج كورونا

08:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: جمهورية التسامح فى مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

DMCA.com Protection Status