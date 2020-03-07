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تزامنا مع تطوير "الإسماعيلية الصحراوي".. نشر خدمات مرورية على الطرق

السبت 07/مارس/2020 - 10:33 ص
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المرور
المرور
إيمان عبد العاطي
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نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، الخدمات المرورية على مدار الـ24 ساعة، وسيارات الإغاثة لمواجهة أي أعطال أو حوادث، وسيارات الدفع الرباعي، تزامنا مع بدء أعمال تطوير طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

ووجه مدير المرور، بانتشار القول الأمني بالاشتراك مع مديريات الأمن والدراجات البخارية والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن وجود كثافات مرورية على الطريق أو أعطال للتيسير على قائدي السيارات.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات، الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.
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الكلمات المفتاحية

طريق الاسماعيلية الصحراوي خدمات مرورية المرور إدارة المرور

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