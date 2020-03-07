بعد أنباء انفصاله عن داليا مصطفى.. شريف سلامة يتصدر تريند "جوجل"

تصدر الفنان شريف سلامة مركزًا متقدمًا في قائمة الأكثر بحثًا على موقع"جوجل"، وذلك بعد انتشار شائعة انفصاله عن زوجته الفنانة داليا مصطفى.



وفي سياق آخر، يخوض الفنان شريف سلامة السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "أسود فاتح"، والمسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل، بطولة هيفاء وهبي،روجينا،معتصم النهار، حنان سليمان،أحمد فهمي،رانيا منصور،صبري فواز،حسام الجندي، نانسي صلاح، عمرالسعيد، فراس سعيد.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى الدرامية مشاركتها في مسلسل" حواديت الشانزلزيه"، والمسلسل من إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي، بطولة إدوارد، إياد نصار، إنجي المقدم، عزوز عادل، فريدة سيف النصر،مي سليم، أماني كمال.