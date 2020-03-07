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سعر الذهب اليوم السبت 7-3-2020 في السوق المحلي

السبت 07/مارس/2020 - 10:01 ص
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بوابة الفجر
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سعر الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية بالسوق المحلي بنحو 8 جنيهات وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر بعد التحركات الأخيرة الطارئة عليه وجاءت على النحو التالي:


متوسط اسعار الذهب اليوم


الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

823 إلى 825

عيار 22 

754 إلى 756

عيار 21

720 إلى 722

عيار 18

617 إلى 619

عيار 14

480 إلى 481

عيار 12

411 إلى 413

الاونصة

25.591 إلى 25.662

الجنيه الذهب

5,760 إلى 5,776

الكيلو

822.857 إلى 825.143

 


جرام الذهب عيار 24 سعر827.5  جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 724 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر  620.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,792 جنيهًا


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