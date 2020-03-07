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سعر الذهب اليوم السبت 7-3-2020 في السوق المحلي
السبت 07/مارس/2020 - 10:01 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية بالسوق المحلي بنحو 8 جنيهات وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر بعد التحركات الأخيرة الطارئة عليه وجاءت على النحو التالي:
متوسط اسعار الذهب اليوم
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
823 إلى 825
عيار 22
754 إلى 756
عيار 21
720 إلى 722
عيار 18
617 إلى 619
عيار 14
480 إلى 481
عيار 12
411 إلى 413
الاونصة
25.591 إلى 25.662
الجنيه الذهب
5,760 إلى 5,776
الكيلو
822.857 إلى 825.143
جرام الذهب عيار 24 سعر827.5 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21 سعر 724 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18 سعر 620.5 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 5,792 جنيهًا
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