سعر الذهب اليوم السبت 7-3-2020 في السوق المحلي

سعر الذهب اليوم في مصر





استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية بالسوق المحلي بنحو 8 جنيهات وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر بعد التحركات الأخيرة الطارئة عليه وجاءت على النحو التالي:







متوسط اسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 823 إلى 825 عيار 22 754 إلى 756 عيار 21 720 إلى 722 عيار 18 617 إلى 619 عيار 14 480 إلى 481 عيار 12 411 إلى 413 الاونصة 25.591 إلى 25.662 الجنيه الذهب 5,760 إلى 5,776 الكيلو 822.857 إلى 825.143





جرام الذهب عيار 24 سعر827.5 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 724 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 620.5 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,792 جنيهًا







