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الأزمات تتوالى على برشلونة

السبت 07/مارس/2020 - 10:23 ص
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت أن هناك أزمة جديدة تواجه برشلونة تحت قيادة كيكي سيتين، قبل ساعات من مواجهة ريال سوسيداد بالجولة 27 من الدوري الإسباني.

 

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم إن أرتور ميلو لا يزال يعاني من سلسلة الإصابات منذ وصوله إلى برشلونة.

 

وتابعت الصحيفة : "لقد تمكن هذا الموسم فقط من إكمال 6 مُباريات من أصل 16 مباراة بدأها كأساسي".

 

وأضافت: "صامويل أومتيتي, كليموه لينجليت و جوردي ألبا على بُعد بطاقة صفراء واحدة من الأبعاد في الدوري الإسباني بسبب تراكم البطاقات".

 

واختتمت: "كليموه لينجليت طُرد بالبطاقات الحمراء بعد صفراء مُزدوجة مرتين هذا الموسم كما ان لديه 4 بطاقات صفراء وعلى بُعد واحدة من الاستبعاد في الدوري الإسباني".

 

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رياضة برشلونة الدوري الاسباني الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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