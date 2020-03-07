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عاجل... اعتقال "رونالدينيو" بسب التزوير

السبت 07/مارس/2020 - 10:12 ص
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رونالدينيو
رونالدينيو
هيثم موسى
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أعلنت شرطة باراجواي اليوم  السبت، عن اعتقال نجم المنتخب البرازيلي وفريق برشلونة السابق رونالدينيو جاوتشو، بسبب التزوير.

وأكدت وكالة " رويترز" على أن ورنالدينيو تم اعتقاله بعد  محاولته دخول أراضي البلاد بجواز سفر مزيف.

وقالت شرطة بارجواي إن رونالدينهو وشقيقه تم التحفظ عليهما بعد ساعات فقط من رفض القاضي الموافقة على اقتراح بفرض عقوبة بديلة على اللاعب المعتزل بعد اعترافه بالذنب، تم اعتقالهم.

وكان أدولفو مارين محامي رونالدينهو نفى في وقت سابق أن يكون النجم الموهوب وشقيقه قد استخدما وثائق مزورة لدخول الباراجواي.

وتابع:"لقد شرعنا في توجيه الاتهام لعدة أشخاص. قدم رونالدينهو وشقيقه معلومات ذات أهمية في التحقيق" ثم أخرجا من القضية.

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