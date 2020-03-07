محطة الزهراء لتربية الخيول: العالم يلجأ لنا لتحسين الصفات الوراثية

قالت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء لتربية الخيول، إن المحطة بها 5 عائلات من الخيول، وتعد تلك العائلات هي الأكثر ندرة على مستوى العالم.





وأشارت، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنه هدف إنشاء المحطة هو الحفاظ على السلالات الموجودة، موضحة أن أي محطة تربية خيول على مستوى العالم عندما تهدف إلى تحسين صفات وراثية تلجأ إلى محطة الزهراء.



