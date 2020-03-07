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تركيا تغلق قناة إخبارية كشفت مصرع عسكري في ليبيا

السبت 07/مارس/2020 - 10:10 ص
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شعار القناة الإخبارية
شعار القناة الإخبارية
وكالات
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قررت السلطات التركية، أمس الجمعة، إغلاق القناة الإخبارية Oda TV، وموقعها الإلكتروني لنشرها خبر عن مصرع عميل استخبارات تركي في ليبيا.

                                

وكتبت القناة الإخبارية، تغريدة على موقع تويتر، بعد قرار الإغلاق أكدت فيها أنها ستدافع عن حقوقها القانونية "حتى النهاية".

 

ووضعت تركيا، رئيس تحرير Oda TV باريس تيركوغلو والصحفية في الموقع هوليا كيلينس قيد الحبس الاحتياطي، بعد نشر خبر عن مصرع عميل استخبارات تركي في ليبيا، أين تنشر أنقرة قوات لدعم حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج.

 

وكانت النيابة التركية، فد اتهمت تيركوغلو وكيلينس بالحصول على وثائق سرية عن أنشطة الاستخبارات التركية ونشرها.

 

وقال مدير القناة سونير يالسين: "الأمر ليس سراً على الإطلاق، ذكره برلمانيون وأعلنته وسائل إعلام أخرى. الآن أغلقوا موقعنا، ولكننا سنجد دوماً طريقة لإطلاع الناس. القمع لن يخيفنا أو يُسكتنا".

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الكلمات المفتاحية

ليبيا قناة اخبارية تركيا

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