شاذلي فرح: حسني صالح عمدة الدراما الصعيدية.. وهذا ما يميز "بت القبايل"



*أسعدني الحظ لإخراج حسني صالح لـ"بت القبايل"



*حنان مطاوع ابهرتني بأدائها المتميز



*لم أسئ لبنات كوم أمبو وأكن لهم الاحترام والتقدير



*منى الشاذلي وراء اتجاهي للتمثيل في المسلسل



*لا أحب الأعمال الدرامية التي تعرض على أكثر من جزء



للفجر الفني

كيف جاءت لك فكرة مسلسل "بت القبايل"؟



ماذا عن تجربتك مع المخرج حسني صالح؟



حسني صالح هو عمدة الدراما الصعيدية، وإذا انتهى المؤلف من الكتابة من سنوات عديدة لا بد من مراجعة المحتوى جيدًا قبل عرضه عليه لأنه يهتم بكل تفصيلة سواء كانت صغيرة أو كبيرة،كما أنه يدقق جيدًا في الكلمات لحين اعتمادها، هو مخرج متميز، وأسعدني الحظ أن يكون أول عمل لي من إخراجه.



ماذا قال لك حسني صالح عندما انتهى من قراءة الورق الخاص بالمسلسل؟



أخبرني أنه سعيدًا كثيرًا، ولكنه أبدى بعض الملاحظات عليه، وبعد ذلك قمنا بتصويره.



هل من الممكن أن تقدم جزءًا آخر من المسلسل؟



احتمال أن يكون هناك جزءًا آخر، وبعيد عن كوني مؤلف أنا لا أحب الأعمال الدرامية التي تقدم على أكثر من جزء، فمن وجهة نظري أن من برع في كتابة سلسلة من الأجزاء للمسلسلات هو أسامة أنور عكاشة.





في رأيك ما الذي يميز مسلسل "بت القبايل" عن غيره من مسلسلات الصعيد؟



ما يميز المسلسل أن لغته جديدة لكونه يكتبه جنوبي، ولا يكتب للجنوب إلا جنوبي، مع كامل احترامي لكل الاساتذة الذين قاموا بالكتابة للصعيد من قبل فالفرق هنا أنهم يكتبون عبر شققهم الفاخرة، وأنا كتبت من ريحة وتراب وطين هذا البلد الذي نشأت وتشبعت منه حتى صرت رجلاً، تركت الجنوب واتجهت للعيش في العاصمة،بحثًا عن ضجيجها ونجومها.



هل انتهيتم من تصوير المسلسل؟



لا، ومازلنا نقوم بالتصوير حتى الآن، فالمسلسل ضخم جدًا يحتفي بالعديد من النجوم المتميزين.



ما الشخصية التي أرهقتك في كتابتها؟



رحيل فقد استغرقت وقتًا كبيرًا في تحضيرها،و عند كتابتي لهذه الشخصية لم تخطر على بالي أن الفنانة حنان مطاوع هي من ستقوم بتجسيدها، فطوال فترة إعدادي له كانت تجول في خاطري الفنانة هند صبري، لدرجة أنني كنت أخطئ أحيانًا في الكتابة وأكتب هند بدلاً من رحيل، كنت أتمنى أن تقوم هند صبري بتجسيده لكن عندما شاهدت حنان مطاوع في البروفات "ابهرتني"، لأنها أدت الدور بشكل رائع.



هل تلقيت ردود أفعال سيئة عن المسلسل؟



بالفعل تلقيت ردود أفعال سيئة وصلت إلى حد الشتائم والسب، وللأسف كل ذلك حدث من أهل بلدي، ولكنني سامحت، كما أنني تعرضت لهجومًا حادًا بسبب اللهجة وبعض الأمور التي جاءت في المسلسل، هما ناس بسيطة جدًا لكنهم تناسوا أنني أقدم مسلسلا دراميًا ليس تسجيليًا، وهو يحتوي على جزء من الواقع فقط.



هل تهتم بالرد على من يقومون بتوجيه انتقادات لك بشكل غير لائق؟



إطلاقًا، لا أهتم بالرد على تلك الأمور، فما دام المسلسل خرج إلى النور فإنه في ذلك الوقت لم يصبح ملكي، فمن يتفق أهلاً ومن يختلف أهلاً، من يشكر أهلاً من يشتم أهلاً.



اتهم البعض المسلسل أنه يسئ لبنات كوم امبو.. فما تعليقك على هذا الكلام؟



إطلاقًا لا يُسئ لأى سيدة ولا فتاة من هناك، فأنا والدتي وأخوتي وأقاربي البنات جميعهن من كوم أمبو،كما أنني أكن كل الاحترام والتقدير لمكان نشأتي، ولكن كل ما في الأمر أن البعض أراد عمل فتنة عن طريق تحريف جملة وردت فيه بشكل خاطئ ، كما أن العمل قائم على فكرة الخير والشر مثل الكون الذي نعيش فيه.



هل تدخلت في اختيار الأبطال؟



إطلاقًا،كل الأبطال من اختيار المخرج حسني صالح، ومن وجهة نظري أنه اختار كوكبة من خيرة نجوم مصر، ووضعهم في هذا المسلسل، كما أنني سعيد كثيرًا بردود الأفعال الرائعة التي تلقتيها عن المسلسل.



ما الذي شجعك على خوض تجربة التمثيل؟



أول يومين في تصوير المسلسل حللنا ضيوفًا في برنامج "معكم" لمنى الشاذلي، وفي نصف الحلقة أصرت على أن أقوم بالتمثيل في المسلسل، وأوصت حسني صالح بذلك، وأنا كنت رافضًا لذلك القرار في البداية، وبعد 15 يومًا كنا بنصور في أسوان، فوجدت أستاذ حسني يتحدث إلى ويخبرني أنني سأقوم بتجسيد دور" مجداف"،فرفضت في البداية لأنني كنت خائفًا من الوقوف أمام كل هؤلاء النحوم المشاركين فيه، خاصة وأنني لا علاقة لي بالتمثيل، وهذه المرة الأولى التي أقوم فيها بالتمثيل ، ولكنه حاول اقناعي كثيرًا، وأحضر لي الملابس الخاصة بالشخصية، والتقط صورًا لي وأرسلها إلى الإعلامية منى الشاذلي وأخبرها بأنه حصل ما تمنت





هل من الممكن أن تستمر بعد ذلك في التمثيل؟



لا فأنا لا أهوى التمثيل،على الرغم أن أصدقائي يرون أنني قدمت الشخصية بشكل جيد، فأنا أعشق التأليف فقط، وسأسعى جيدًا لكي أقدم أعمالاً تنال على اعجاب الجمهور.



ما الحلم الذي لم تتمكن من تحقيقه حتى الآن ؟



تأليف أعمالاً سينمائية، وأتمنى من الله التوفيق لكي أحقق ذلك الحلم.



من الفنانين الذين تهتم بمتابعة أعمالهم؟



أحمد السقا، باسم سمرة، محمد رياص، محمود عبد المغني، حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، فأنا أعشقهم، ولا استطيع أن أترك لهم عملاً دون متابعته.



من الفنانة التي تتمنى أن تجسد عملاً من تأليفك؟



دنيا سمير غانم.

مؤلف موهوب اشتهر بكتابته للجنوب،وحصل على جوائز عديدة في التأليف المسرحي، جاءت له الفرصة لإظهار ماكتبه في الدراما للنور، وذلك من خلال المخرج حسني صالح وشركتي الإنتاج "سينرجي و "الجابري"، فقد استطاع أن يسلط الضوء على الدراما الصعيدية عن طريق مسلسل" بت القبايل"الذي يدعو من خلاله للتسامح ونبذ العنف،وإظهار دور المرأة في استعادة حقوقها، إنه السينارست شاذلي فرح.وتحدث شاذلي فرح "" في أمور كثيرة تخص مسلسله الجديد "بت القبايل "الذي يعرض حاليًا على قناة"الحياة.في البداية قمت بكتابة المسلسل من 14 عامًا، وكل فترة كنت أقوم بإدخال بعض التعديلات عليه،والفكرة جاءت لي لأنني من الجنوب فقد نشأت وتربيت خلاله لمدة 30 عامًا كما أن الجنوب يحتفي بتمسكه بالعادات والتقاليد والتراث والطقوس فلدينا أغاني تتناسب مع كل مناسبة نمر بها سواء فرح أو حزن أو سفر للجيش، كما أنني وجدت أن المرأة العربية خاضت بطولات كثيرة، ففكرت كثيرًا لكي يكون لدينا عمل تكون بطلته صعيدية،و تكون فارسة مثل السفيرة عزيزة، بنت الوهيدي في السيرة الهلالية، سعدى بنت الزناتي التي كانت تقود الجيوش وتدافع عن والدها ومملكتها، وهذا ما ظهر في شخصية "رحيل " بت القبايل فهي فتاة تستطيع ارجاع حقوق والدها، واسترجاع بهائمه بعدما تم الاستيلاء عليها من قبل "حمدان الديب"، كما أن كل من في النجع يلجأ إليها ويأخذ برأيها.