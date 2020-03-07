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شريف سلامة مطلوب على جوجل

السبت 07/مارس/2020 - 10:03 ص
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شريف سلامة
شريف سلامة
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تصدر الفنان شريف سلامة "ترند" محرك البحث جوجل، بعد تداول شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة الشهيرة.

شريف سلامة 

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعة انفصال شريف سلامة وزوجته النجمة داليا مصطفى وهو ما نفته الأخيرة.

نفي شريف سلامة

ونفى شريف سلامة زوج الفنانة داليا مصطفى، انفصالة من زوجته وهو ما أكدته داليا بنشر صور عبر السوشيال ميديا تؤكد عدم انفصالها.

زوجة شريف سلامة توضح

وحلت داليا مصطفى ضيفة ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، الذي تقدمه الإعلامية "منى الشاذلي"، التصريحات التي نشرت عن انفصالها من زوجها الفنان شريف سلامة.

هل انفصلت دالي من شريف مصطفى؟

وقالت زوجة شريف سلامة، إنها كانت في غاية الغضب بسبب نشر فيديو لزوجها أثناء عودته من العمل مع ممثلات، وعقب انتشاره على السوشيال ميديا خرجت شائعة الطلاق.

زوجة شريف تكشف حقيقة انفصالها

وفيما يتعلق بالفيديو، ردت زوجة شريف سلامة، بأن الفيديو عادي جدا وليس به شيء، مرددا: "ليه أصحى من النوم على ناس بتقولي اتفرجتي على الفيديو .. أحس أنه فيديو مسرب لجوزي وفي الآخر يطلع فيديو له مع زميلات وهم عائدون من العمل ويغنون"، لتنفي كل ما تم تداوله.

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الكلمات المفتاحية

شريف سلامة وداليا مصطفى شريف سلامة

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