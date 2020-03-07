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أسعار العملات اليوم السبت 7-3-2020 في البنوك المصرية

السبت 07/مارس/2020 - 09:54 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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أسعار العملات اليوم 

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 7-3-2020 في البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، وتعاود أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه المصري بعد حالة من الانخفاض المتتالي وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
 
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 16.81 جنيه للشراء، 16.94 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 20.23 جنيه للشراء، 20.41 جنيه للبيع.


وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم 50.79 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.



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