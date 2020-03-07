وزير الطيران المدني يتابع الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة

أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، زيارة تفقدية لمطار القاهرة الدولي، وذلك للاطمئنان على تطبيق إجراءات الفحص الطبي للركاب القادمين إلى البلاد، في إطار المجهودات المكثفة من كافة مؤسسات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وشهد، خلال الجولة، إجراءات فعلية للفحص الطبي التي يجريها فريق الحجر الصحي على الركاب فور وصول إحدى الرحلات إلى المطار.



واطمأن منار، على الإجراءات الوقائية والصحية التي تتبعها وزارة الصحة والسكان والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

