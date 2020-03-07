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وزير الطيران المدني يتابع الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة

السبت 07/مارس/2020 - 09:53 ص
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بوابة الفجر
احمد رفعت صديق
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أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، زيارة تفقدية لمطار القاهرة الدولي، وذلك للاطمئنان على تطبيق إجراءات الفحص الطبي للركاب القادمين إلى البلاد، في إطار المجهودات المكثفة من كافة مؤسسات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وشهد، خلال الجولة، إجراءات فعلية للفحص الطبي التي يجريها فريق الحجر الصحي على الركاب فور وصول إحدى الرحلات إلى المطار. 

واطمأن منار، على الإجراءات الوقائية والصحية التي تتبعها وزارة الصحة والسكان والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأكد، على ضرورة الالتزام بالتدقيق الطبي الإجباري لجميع أفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بالإضافة إلى جميع المتعاملين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية، موجها العاملين بضرورة الالتزام بتطبيق أعلى درجات الإجراءات الاحترازية الوقائية في التعامل مع الركاب والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار.

وحث الوزير، على أهمية التنسيق المستمر والفعال بين العاملين بمطار القاهرة الدولي والفرق الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، مؤكدًا على أن وزارة الطيران تسعى إلى رفع مستوى الوعي الصحي والوقائي لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة مع الاستمرار في رفع درجات الاستعداد القصوي لمواجهة هذا الفيروس وتكثيف كافة الجهود مع الجهات المعنية فضلًا عن متابعة ما يستجد من مواقف أول بأول لمنع تسلل الفيروس داخل البلاد.
وزير الطيران المدني يتابع الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني يتابع الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني يتابع الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني يتابع الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة
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الكلمات المفتاحية

وزير الطيران مطار القاهرة الإجراءات الوقائية

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