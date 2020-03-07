بعد بيان أثيوبيا.. عمرو أديب: "يبدو أنهم كانوا بيماطلوا من الأول"

أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من البيان الذي أصدره رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد عن سد النهضة، والذي قال فيه: "أن بلاده لن تتخلى عن شرفها في أزمة سد النهضة".





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "رئيس وزراء إثيوبيا فجأة اكتشف أنها قضية شرف، وفي الجلسة الأخيرة من المفاوضات اكتشف أننا كنا مشربينه حاجة أصفرة وبنضحك عليه"، مشيرا إلى أن أثيوبيا اتخذت قرارا متعنتا.



