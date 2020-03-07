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بعد بيان أثيوبيا.. عمرو أديب: "يبدو أنهم كانوا بيماطلوا من الأول"

السبت 07/مارس/2020 - 10:09 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من البيان الذي أصدره رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد عن سد النهضة، والذي قال فيه: "أن بلاده لن تتخلى عن شرفها في أزمة سد النهضة".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "رئيس وزراء إثيوبيا فجأة اكتشف أنها قضية شرف، وفي الجلسة الأخيرة من المفاوضات اكتشف أننا كنا مشربينه حاجة أصفرة وبنضحك عليه"، مشيرا إلى أن أثيوبيا اتخذت قرارا متعنتا.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "إيه إصرار أثيوبيا إنها تحرق كل المراكب، وإنها تحط ضهرنا للحيط، يبدو إنك من الأول بتماطل، ومن الأول إنت مش قد الكلمة، إنت قلت كلمة"، متسائلا: "لماذا هناك إصرار على قتل كل المبادرات".
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عمرو اديب سد النهضه البيان الإثيوبي

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