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احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. تقلا شمعون تطالب بالمساواة

السبت 07/مارس/2020 - 09:34 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية شعار "مجتمع متساو هو مجتمع ممكن.. كلنا للمساواة" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس الجاري.

وتعاونت الهيئة مع الممثلة تقلا شمعون في الحملة الرامية إلى إظهار الأثر الإيجابي لتقليص الفجوة في المساواة بين النساء والرجال على النمو الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات.

وظهرت تقلا شمعون على مواقع التواصل الإجتماعي بصورة تعتمد فيها وضعية اليدين المعبرة عن المساواة التي تمّ اعتمادها عالمياً، وأرفقتها بالتعليق التالي: "المرأة أساس المجتمع، كوني متمكّنة".

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