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"كورونا" يجبر "فيسبوك" على إغلاق مكاتبها في لندن

السبت 07/مارس/2020 - 09:30 ص
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فيسبوك
فيسبوك
وكالات
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أغلقت شركة "فيسبوك"، اليوم السبت، مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى الاثنين المقبل، بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس "كورونا".

                                                                              

وأصدرت شركة فيسبوك، بيانًا قالت فيه: "إن موظفا في مكتبنا بسنغافورة زار مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير الماضي، وتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19 )"، مؤكدة أنها ستقوم بعملية تطهير كاملة لمكاتبها بلندن وسيعمل الموظفون من منازلهم.

 

وطالبت شركة "فيسبوك" أيضا موظفيها، الذين يعملون في المنطقة المنكوبة بمكتبها بسنغافورة،  بالعمل من منازلهم حتى 13 مارس.

 

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الكلمات المفتاحية

لندن كوفيد-19 كورونا فيس بوك فيروس كورونا

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