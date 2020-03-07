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برودة اليوم وحرارة غدا.. الأرصاد تحذر من ذروة طقس الاثنين

السبت 07/مارس/2020 - 09:39 ص
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طقس القاهرة
طقس القاهرة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية: إن درجات الحرارة تشهد اليوم، انخفاضا مقارنة بالأيام السابقة، حيث نشهد برودة في الطقس في الساعات الأولى من الصباح، وفي فترات الليل.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة في ساعات النهار، حيث تسجل درجة الحرارة غدا 26 درجة، والاثنين ذروة الموجة حيث تصل إلى 28 درجة.

وأضاف أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى بعد يوم الاثنين، مضيفا أنه لا يجب أن نخفف الملابس بشكل مبالغ فيه، حيث أننا في فترات تقلب في حالة الطقس.
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