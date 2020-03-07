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الصحة: نتيجة تحليل كورونا للوزيرة والوفد العائد من الصين سلبية
السبت 07/مارس/2020 - 09:07 ص
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هدى عبدالرازق
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، إن نتيجة تحليل فيروس كورونا الذي أجري لوزيرة الصحة، والوفد المرافق لها بعد عودتهم من زيارة الصين، جاءت سلبية.
وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: إن فريق الحجر الصحي قام بقياس درجة الحرارة لوزيرة الصحة، والوفد المرافق، فضلا عن التأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية خطرة.
وأضاف أنه تم سحب عينات منهم، لوزيرة الصحة، والوفد المرافق لها، وعددهم 3 أفراد، معقبا: "عدت على خير".
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