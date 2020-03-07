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إصابة 14.. "كورونا" يتمدّد في صفوف مسؤولي إيران

السبت 07/مارس/2020 - 08:44 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في إيران، تمدد فيروس كورونا في صفوف المسؤولين في البلاد، بالإضافة إلى الكوادر الطبية، حيث بلغ عدد الإصابات 14 مسؤولاً طبيًا.

                              

ومع توسع فيروس كورونا ليطال جميع المحافظات الإيرانية، لوحت السلطات باستخدام "القوة" لتقييد السفر والتنقل بين المدن.

 

وقال المندوب المفوض لوزير الصحة الإيراني في محافظة كيلان محمد حسين قرباني: "إذا لم يلتزم الناس بطلب المكوث في المنازل، للحد من تفشي كورونا، فقد نضطر إلى إجبارهم على ذلك بالقوة"

 

وفي مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الإيراني، أعلنت وزارة الصحة، وفاة 124 شخصًا من بين 4747 حالة إصابة، مؤكدة أن الفيروس بات الآن موجودا في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة.

 

وكانت إيران، قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنها ستنصب نقاط تفتيش للحد من السفر بين المدن الكبرى، على أمل وقف انتشار الفيروس.

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