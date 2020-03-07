Advertisements
Advertisements
Advertisements

إعلان حالة الطوارئ في أيسلندا بسبب فيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 08:18 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

فرضت أن السلطات الأيسلندية، صباح اليوم السبت، حالة الطوارئ في البلاد بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد.

 

وقالت السلطات الأيسلندية، إنها ستبدأ تطبيق قواعد أكثر صرامة للوقاية من العدوى، بما في ذلك قواعد النظافة، في مؤسسات مختلفة في آيسلندا.

 

 وقررت السلطات الآيسلندية عدم فرض حظر على تنظيم مناسبات جماهيرية، لكنها لم تستبعد إمكانية مثل هذه التدابير في المستقبل.

 

واكتشفت السلطات ي أيسلندا ست حالات إصابة جديدة في البلاد، حالتان أصيبتا بالعدوى على الرغم من أن العدوى لم تحدث من قبل إلا من خلال رحلات في الخارج - إيطاليا والنمسا. بلغ العدد الإجمالي للحالات 43 حالة. يقيم  الأطباء حالة جميع المصابين على أنها طبيعية.

 

وقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس التاجي في العالم 100 ألف شخص، أكثر من 80 ٪ من الحالات كانت في الصين. علاوة على ذلك، كان عدد الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية في اليوم الواحد أكثر ب 17 مرة من عدد الإصابات.

 

 

 

Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الزمالك والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

أستاذ أمراض جلدية يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 13 ساعة

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ ساعة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ ساعة

عاجل.. الكويت توقف الرحلات لـ7 دول بينها مصر

منذ حوالي 8 ساعات

تحرك جديد في أسعار الأدوات الكهربائية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

11:45 م

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

07:06 ص

أستاذ أمراض جلدية يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

06:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status