اغتيال عميد في الحرس الثوري الإيراني بسوريا

أفادت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وكالة "فارس" للأنباء، بأن إيران أعلنت اغتيال القيادي في الحرس الثوري، العميد فرهاد دبيريان، في "منطقة السيدة زينب" في العاصمة السورية دمشق، ليلة أمس الجمعة.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن دبيريان كان المسؤول عن بلدية "منطقة السيدة زينب" في الحرس الثوري الإيراني، وتولى قيادة العمليات العسكرية في مدينة تدمر إبان استعادتها من تنظيم "داعش".