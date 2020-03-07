ننشر فعاليات ثاني أيام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

تنطلق اليوم ثاني فعاليات مهرجان الاقصر للسينما الافريقية بعد افتتاحه مس بمعبد الاقصر بحضور نجوم من مصر وكل العالم ويبدأ برنامج اليوم من الساعة العاشرة بمؤتمر صحفي للنجمة زينة تتحدث خلاله عن تجربتها مع السينما وتكريمها في المهرجان يدير المؤتمر الصحفي الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر رئيس المركز الاعلامي للمهرجان.





ويعقب مؤتمر النجمة زينة مؤتمر آخر للنجم عمرو عبد الجليل الذي كرم أمس بحفل الافتتاح في نفس مكان مؤتمر النجمة زينة بفندق هيلتون الاقصر ويدير اللقاء السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان ويتحدث عمرو أيضا عن مشواره السينمائي وتجربته مع المخرج يوسف شاهين ومخرجين آخرين .





أما في الساعة الثانية ظهرا فسيكون موعدا لندوة وحفل توقيع كتاب " فريد شوقي .. وحش الشاشة ملحمة السينما المصرية " تاليف الدكتورة أمل الجمل بحضور أسرة الراحل فريد شوقي وهم زوجته السيدة سهير ترك وابنتيه رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي وذلك في مكتبة مصر العامة .





وفي الثانية ظهرا ايصا سيعرض فيلم " يوم للستات " في بانوراما سينما المرأة الافريقية تزامنا مع اليوم العالمي للمراة بحضور النجمة الهام شاهين التي ستلقي كلمة بمناسبة الحدث وعرض الفيلم ويعرض الفيلم بقصر ثقافة الاقصر .





وفي الساعة الرابعة عصرا بقاعة المعارض بقصر ثقافة الاقصر افتتاح معرض " فريد شوقي " الذي صممه المصور الكبير محمد بكر وبحضور اسرة الراحل وعدد من النجوم منهم زينة والمخرج عمر عبد العزيز .





وعقب المعرض وافتتاحه سيكون جمهور مهرجان الاقصر علي موعد مع عرض فيلم " الفلوس " للنجمة زينة بحضورها مع جمهور المهرجان وستلقي كلمة افتتاحية قبل عرض الفيلم .





أما في الساعة السادسة مساء،سيعرض فيلم " صندوق الدنيا " بقاعة المؤتمرات بحضور نجومه الفنانة رانيا يوسف والفنان عمرو القاضي والفنان احمد كمال والمخرج عماد البهات .





وفي نفس الموعد وهو السادسة مساء سيعرض ضمن برنامج تكريم السينما الكينية فيلم " القطع " بقصر ثقافة الاقصر بحضور مخرج الفيلم وادارة الاعلامية هالة الماوي .





أما في الثامنة مساء فسيعرض فيلم " كازابلانكا " في قاعة المؤتمرات بحضور النجم عمرو عبد الجليل وفي نفس الموعد في مكتبة مصر العامة سيعرض فيلم " عين الاعصار " بحضور بطلته النجمة الافريقية ميمونة ندياي تقديم وادارة الاعلامية هالة الماوي .





وتكرم النجمة الهام شاهين بجامعة جنوب الوادي بحضور رئيس الجامعة ونائبها الدكتور ابوالفضل بدران وعدد ضخم من طلاب الجامعة ويدير لقاء النجمة الهام شاهين بطلبة الجامعة السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان .





ويعرض خلال خلال فعاليات اليوم 22 فيلما ما بين روائي وتسجيلي طويل وقصير بحضور صناعها منها 5 افلام ضمن البرنامج الاول للافلام القصيرة بمكتبة مصر العامة كما يعرض فيلم " الفيلم الازرق 2 " ضمن قسم بانوراما السينما المصرية لطلبة جامعة جنوب الوادي بالمسرح المكشوف كما يعرض نفس الفيلم الساعة السادسة بساحة سيدي أبو الحجاج لجمور مدينة الاقصر .