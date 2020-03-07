في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن أحمد لوكسر في ذكرى ميلاده

يصادف اليوم 7 مارس ذكرى ميلاد الفنان أحمد لوكسر ابن حي الإسكندرية الملقب ب"ابن الذوات" وذالك بسبب أناقته في ميلابسه واللباقة في الكلام.



شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية وأشرها التاريخية منها "الناصر صلاح الدين"،"جريمة في الأعماق"،"سمع هس"،"اللعب مع الكبار"و"عندما يبكي الرجال".



بدأ "لوكسر" مشواره الفني منذ صغره واشتهر بعد دخوله المعهد العالي ومشاركته في عدد أكبر من الأعمال الفنية حيث شارك في فيلم "المنزل رقم13"،وبعد تخرجه تفرغ للتمثيل وازدادت أدواره.



وبعد تقدم عمر"لوكسر" ظل يشارك في الكثير من الأعمال مما يعني حبه للفن ومن هذه الأفلام "حلاوة روح" ،"اللعبة القذرة".



ورغم زواج شقيقته من المخرج سعد عرفة والد المخرج شريف وعمرو عرفة إلا أنه لم يقدم أي أعمال بطولة معه وظل يجتهد بعيدا عن العائلة حيث قدم أدوارا رائعة مع فنانين كبار منهم عادل إمام وسعيد صالح ولكنه قدم دور واحد بسيط من إخراج نجل شقيقته شريف عرفة.





يذكر أن آخر أعماله فيلم "سواق الهانم" وبعد عرضه بشهرين توفاه الله عن عمر يناهز ال72 عام.