اشتباكات بين الفصائل التركية وتحرير الشام في إدلب

شهدت محافظة إدلب السورية، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين فصائل سورية مدعومة من تركيا، وبين هيئة تحرير الشام(النصرة سابقاً).

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، أن الجيش التركي، أسقط يوم الثلاثاء الماضي، طائرة حربية سورية، هي الثالثة منذ الأحد، في محافظة إدلب.

وأكد المرصد السوري، أنه "جرى إسقاط الطائرة التابعة للنظام إثر استهدافها من قبل طائرة إف-16 تركية".