Advertisements الفجر الفني دراما الفجر الفني تعرف على تردد القناة الناقلة لـ"قيامة عثمان" السبت 07/مارس/2020 - 08:25 ص Advertisements Advertisements تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان" والذي يعد تكملة للمسلسل الشهير "أرطغرل"، الأربعاء من كل أسبوع.المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي.القنوات الناقلة للمؤسس عثمانويتم عرض الملسسل على قناة ATV التركية، ويقدم "الفجر الفني" ترددات القناة على الأقمار الصناعية."أبطال المسلسل"بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية."قصة المسلسل"تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. تعرف على تردد القناة الناقلة لـ"قيامة عثمان" Advertisements أخبار تهمك عاجل.. الكويت توقف الرحلات لـ7 دول بينها مصر منذ حوالي 8 ساعات بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek منذ حوالي 13 ساعة تحرك جديد في أسعار الأدوات الكهربائية (فيديو) منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية منذ حوالي 13 ساعة عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك منذ حوالي 10 ساعات الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو) منذ حوالي 6 ساعات أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي منذ حوالي 20 ساعة أستاذ أمراض جلدية يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو) منذ ساعتين و 35 دقيقة نتيجة مباراة الزمالك والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ يوم أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة منذ حوالي 23 ساعة مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا منذ ساعة بشرى سارة بشأن علاج كورونا منذ ساعة و 7 دقيقة yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live منذ حوالي 13 ساعة شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم منذ ساعتين و 19 دقيقة عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان منذ حوالي 23 ساعة خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا منذ حوالي 16 ساعة