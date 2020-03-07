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إعلان حالة الطوارئ في أيسلندا بسبب فيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 08:18 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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فرضت أن السلطات الأيسلندية، صباح اليوم السبت، حالة الطوارئ في البلاد بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد.

 

وقالت السلطات الأيسلندية، إنها ستبدأ تطبيق قواعد أكثر صرامة للوقاية من العدوى، بما في ذلك قواعد النظافة، في مؤسسات مختلفة في آيسلندا.

 

 وقررت السلطات الآيسلندية عدم فرض حظر على تنظيم مناسبات جماهيرية، لكنها لم تستبعد إمكانية مثل هذه التدابير في المستقبل.

 

واكتشفت السلطات ي أيسلندا ست حالات إصابة جديدة في البلاد، حالتان أصيبتا بالعدوى على الرغم من أن العدوى لم تحدث من قبل إلا من خلال رحلات في الخارج - إيطاليا والنمسا. بلغ العدد الإجمالي للحالات 43 حالة. يقيم  الأطباء حالة جميع المصابين على أنها طبيعية.

 

وقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس التاجي في العالم 100 ألف شخص، أكثر من 80 ٪ من الحالات كانت في الصين. علاوة على ذلك، كان عدد الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية في اليوم الواحد أكثر ب 17 مرة من عدد الإصابات.

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ايسلندا اعلان حالة الطوارئ

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