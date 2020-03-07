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عميد "علوم القاهرة": حريصون على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة

السبت 07/مارس/2020 - 08:21 ص
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اللقاء
اللقاء
أية حمروشي
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أكد الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، أن الكلية حريصة على تلبية احتياجات وتطلعات وطموحات المرأة المصرية، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقات وإبداعات وقدرات المرأة المصرية، تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية لتمكين ودعم المرأة ٢٠٣٠ وإعلاء لمصلحة الوطن.

وقال "المناوي"، في تصريح إلى "الفجر": إن الكلية تحتفل بيوم المرأة المصرية، عن طريق المشاركة في تنفيذ المبادرات والأنشطة المختلفة المرتبطة بإطلاق طاقات وإبداعات وقدرات المرأة، والعمل على أرض الواقع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.

وأضاف أن الكلية حريصة على تسخير الإمكانات المادية والمعنوية كافة لتحقيق المساواة بين الجنسين كأحد أبرز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة بحلول عام ٢٠٣٠.

ونوه بأن نتائج مشروع تمكين المرأة بالكلية يعد أحد نتائج تطبيق وثيقة التنوير التي أطلقها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عام ٢٠١٧. 

وأورد أن نتائج تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة شهدت تميزا ملحوظا من خلال تقديم نتائج تجربة دعم المبتكرين والمبدعين من طالبات وعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومديرات الإدارات والعاملات بالكلية واستثمار طاقاتهم في الوصول إلى حلول مبتكرة لحل التحديات القومية والمدرجة برؤية مصر ٢٠٣٠. 

ولفت إلى أن أفكار الطالبات جاءت منفذة لما طرحه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، للتحول نحو جامعة من الجيل الثالث. 
عميد "علوم القاهرة": حريصون على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة
عميد "علوم القاهرة": حريصون على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة
عميد "علوم القاهرة": حريصون على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة
عميد "علوم القاهرة": حريصون على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة
عميد "علوم القاهرة": حريصون على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة
عميد "علوم القاهرة": حريصون على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة
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الكلمات المفتاحية

كلية العلوم كلية علوم القاهرة عميد علوم القاهرة علوم القاهرة تمكين المرأة

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