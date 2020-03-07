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بث مباشر مباراة ليفربول الآن | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث kora live | كورة جول رابط ماتش ليفربول وبورنموث

السبت 07/مارس/2020 - 08:12 ص
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة ليفربول وبورنموث مباشر، حيث يدخل فريق ليفربول مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق بورنموث، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق ليفربول إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق ليفربول في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.



ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ليفربول في الفترة الماضية، نجح فريق ليفربول في تسجيل أربعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ليفربول ثمانية أهداف في مرماه.


لمشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث اضغط هنا 

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