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يلا كورة ليفربول مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث بث مباشر yalla shoot كورة ستار رابط ماتش ليفربول ضد بورنموث بدون تقطيع YALLA

السبت 07/مارس/2020 - 08:10 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



حيث تُذاع مباراة ليفربول ضد بورنموث على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.


لمشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث اضغط هنا 

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