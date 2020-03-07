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مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث اليوم السبت 7-3-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 07/مارس/2020 - 08:08 ص
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بوابة الفجر
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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث السبت 7/3/2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى فريق ليفربول إلى العودة من جديد إلى المسار الصحيح بعد نتائجه السلبية في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك حينما يواجه ضيفه فريق بورنموث في ظهر يوم السبت الموافق 7 مارس 2020 على أرضية ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول.


، وتم إقصاء ليفربول في الأيام الماضية من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الخسارة على يد مضيفه تشيلسي بهدفين دون مقابل، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة التاسعة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة ليفربول ضد بورنموث بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت الموافق 7 مارس 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة:

الثالثة والنصف عصراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الرابعة والنصف عصراً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
الثانية والنصف ظهراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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