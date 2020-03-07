يلا كورة برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر yalla shoot كورة ستار رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع برشلونة وريال سوسيداد

تابع لايف مباراة برشلونة وريال سوسيداد مباشر، حيث يدخل فريق برشلونة مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ريال سوسيداد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق برشلونة في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.





ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق برشلونة في الفترة الماضية، نجح فريق برشلونة في تسجيل 11 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق برشلونة ستة أهداف في مرماه.









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