يلا شوت AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

تابع لايف مباراة الأهلي وصن داونز مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق صن داونز، بعدما نجح في تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بهدفين مقابل لا شيء على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.









بث مباشر لعبة الاهلي اليوم ونجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في لقاء الذهاب النجم التونسي علي معلول في الدقيقة السادسة والخمسين، إضافة إلى الدقيقة الثامنة والستين من ركلة جزاء.ويدخل المدرب السويسري رينيه فايلر هذه المباراة القادمة أمام مضيفه فريق صن داونز بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد الشناوي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / علي معلول / أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / محمد مجدي قفشة / جونيور أجايي / أليو بادجي.





لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اضغط هنا