تعرف على عدد مشاهدات مهرجان "كرهت أمثالكم" لحمو بيكا وعمر كمال (فيديو)

حقق مهرجان "كرهت أمثالكم"، لعمر كمال وحمو بيكا ونور التوت وعلي قدوره عدد مشاهدات ضخم، كما احتل المركز الثالث بقائمة تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وتخطت مشاهدات الأغنية حتى الآن أكثر من 628,998 مشاهدة بعد 48 ساعة فقط من طرحها.





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