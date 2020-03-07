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رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش الأهلي وصن داونز بدون تقطيع

السبت 07/مارس/2020 - 07:50 ص
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بوابة الفجر
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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز السبت 7/3/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى فريق الأهلي لتأكيد تفوقه بعد فوزه في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي، وذلك حينما ينزل ضيفاً من العيار الثقيل على فريق صن داونز الجنوب أفريقي في عصر يوم السبت الموافق 7 مارس 2020 بمدينة بريتوريا على أراضي دولة جنوب أفريقيا وتقام اليوم مباراة الاهلي وصن داونز علي ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا، الذى يستضيف مباراة الاهلى وصن داونز المقرر لها الثالثة عصر غدٍ فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.وخاض الأهلى مرانه الأخير على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا عصر أمس الخميس، استعداداً لمواجهة صن داونز عصر اليوم السبت .

علماً بأن لقاء الذهاب كان قد انتهى على وقع فوز الأهلي بهدفين دون مقابل على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد الأهلي ضد صن داونز والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار إياب الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.


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