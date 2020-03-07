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مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز بث مباشر اليوم 7-3-2020 في دوري أبطال إفريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 07:47 ص
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة صن داونز والأهلي مباشر، حيث يدخل فريق صن داونز مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق صن داونز في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق صن داونز في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق صن داونز في الفترة الماضية، نجح فريق صن داونز في تسجيل ثمانية أهداف، وفي مقابل ذلك استقبلت فريق صن داونز ثلاثة أهداف في مرماه.ويتواجد فريق صن داونز في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة دوري جنوب أفريقيا لكرة القدم، حيث نجح فريق صن داونز في حصد 41 نقطة في رصيده بعدما خاض 20 جولة من بطولة دوري جنوب أفريقيا لكرة القدم.

آخر إِستعدادات الأهلي قبل ملاقاة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة صن داونز ضد الأهلي

مباراة صن داونز والأهلي بث مباشر، وسوف يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق صن داونز، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك لم تستقبل شباك فريق الأهلي أي هدف في مرماه على الإطلاق.

ويتواجد فريق الأهلي في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الأهلي في حصد 48 نقطة في رصيده بعدما خاض 16 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة صن داونز والأهلي السبت في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة صن داونز ضد الأهلي بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة صن داونز والأهلي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة صن داونز ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 7 مارس 2020 على أراضي دولة جنوب أفريقيا، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

الرابعة عصراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الخامسة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
الثالثة عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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