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مدرب برشلونة يكشف حالة اللاعبين بعد خسارة الكلاسيكو: "لا أحد استطاع النوم"

السبت 07/مارس/2020 - 07:41 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تحدث كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة في تصريحات صحفية اليوم عن حالة لاعبه بعد مباراة الكلاسيكو والهزيمة أمام ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد حيث أكد أن لا أحد استطاع النوم في هذه الليلة بسبب هذه الهزيمة.


وقال سيتين:"لقد تغيرت الكثير من الأشياء التي كانت غالبا ما تحدث، ويجب النظر في التفاصيل التي أضاعت منا المباراة، والاستفادة منها للتحسن،لاعب كرة القدم نفسه لا يكون لديه تصور حقيقي لما حدث في الملعب حين تتحدث معه عن لعبة مُعينة، لكن إذا عرضت له مقاطع وصور يكون الأمر أفضل بكثير، وهذه الأشياء تُساعد كثيرًا على المضي قدمًا، حين يتمتع اللاعب بمستوى عالٍ من الثقة، فهو يميل إلى فعل كل شيء بشكل صحيح، ولكن حين يتراجع الفريق، ماذا يحدث عادة؟ باستثناء أولئك الذين يملكون شخصية رائعة، يختبئ بعضهم خلف المنافسين ولا يقاتلون على الكرة، والتغلب على تلك اللحظات ليس سهلا، فنحن نتحدث عن بعض الأشخاص الذين يعانون".


وأضاف مدرب برشلونة:"أحاول أن أكون هادئًا، حيث أصاب بالتوتر في بعض الأحيان، لكنني تعلمت السيطرة على نفسي، ومن الصعب عليكم رؤيتي هادئا تماما، حيث يكون لي بعض اللحظات أيضًا، تصرفات إيدر سارابيا ما قام به سلوك لا يجب أن يكون لدينا، لأن هناك طريقة أخرى للتعبير، ونحن لسنا مرتاحين لهذه الأشياء، وهذا خطأ ارتكبناه ويجب أن نحاول تجنبه".

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