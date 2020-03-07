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مدرب برشلونة قبل مواجهة ريال سوسيداد: الليجا لم تحسم بعد

السبت 07/مارس/2020 - 07:34 ص
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برشلونة
برشلونة
أمل الحلفاوي
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أكد المدرب الاسباني كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة أن بطولة الدوري الاسباني الممتاز لم تحسم بعد رغم هزيمة الفريق الماضية أمام ريال مدريد.


وقال مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال سوسيداد:"لم تحسم المنافسة في الليجا، حتى تنتهي الأمور حسابيًا، وإذا خسرت 4 أو 5 مباريات فلديك مشكلة، وأنا لا أفكر في ذلك، بل متفائل، وأعتقد أنني سوف أفوز، ولا يمكن القول إن هناك فريق مُفضل، لأن الأمر يختلف كل أسبوع، والشيء المهم هو شعور اللاعبين، الهزيمة خيار في كرة القدم، لكنه مؤلم وبشكل أكبر في هذا النادي، ونحن مستعدون للتغلب على الإحباطات، وعلينا النهوض والمضي قدمًا".


وأضاف كيكي:" ريال سوسيداد فريق جيد عليك دائمًا انتظار أفضل فريق، فهم يقومون بعمل جيد للغاية، ولديهم لاعبين رائعين، ونتطلع إلى مباراة مليئة بالصعوبات، لأنهم فريق رائع يُعقد المهمة ضد خصومه،ليس لدي أي شك بأنه علينا استعادة الثقة، فحين يكون لديك لاعبين مثل هؤلاء فازوا بكل شيء وفعلوا ما فعلوه، وحين يصل لاعب جديد عليه أن يرى ما يمكنه تقديمه، ونحن دورنا أنا نضع الأدوات للفوز بالمباريات الخسارة في الكلاسيكو لم تترك لنا أي عواقب، وأنا هادئ جدًا، لأننا في مدريد صنعنا 7 فرص للتسجيل، وكنا جيدين، ونأمل ضد سوسيداد أن نلعب مباراة رائعة، والفارق حاليًا نقطة وحيدة، وما زال يتبقى الكثير من المباريات".


واختتم المدرب الاسباني تصريحاته قائلا:"صحيح أنه من الصعب على كلا الفريقين الفوز بكل شيء، والليجا مُعقدة للغاية وتحتاج الكثير للفوز بالمباريات، وأردك أننا متحمسون جدًا للحفاظ على الوتيرة التي نتبعها، وأما كلمات بيكيه فهو يمكنه رؤية بعض الأشياء وقد نتفق أو نختلف".
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