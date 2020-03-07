زوجة قصي خولي تكشف حقيقة تنازلها له عن ابنها





كذبت مديحة الحمداني زوجة الممثل السوري قصي خولي، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو بأنها تجري مفاوضات مع زوجها من أجل التنازل عن ابنها ليعيش مع الأخير مقابل مبلغ مالي ضخم.





ووجهت إحدى متابعات مديحة عبر موقع إنستجرام سؤالا إليها بشأن تلك الأنباء قائلة: "شفت فيديو في يوتيوب يقول من مصادر موثوقة ثمة مفاوضات مع قصي باش تعطيه الولد وانتي وافقتي".





وردت مديحة مباشرة: "بعيد الشر...ولدي هو روحي مستحيل يفارقني طول حياتي إن شاء الله".





يذكر أن مديحة الحمداني كشفت من خلال فيديو نشرته أنّها زوجة قصي خولي، ووجهت له العديد من الاتهامات.





الحمداني المتواجدة في الولايات المتحدة الأميركية، أكدت أنّها تعيش وضعاً صعباً بسبب تعرضها للكثير من الاتهامات والانتقاد هي وابنها "العميد" بسبب زوجها الذي جعلها عرضة "للي يسوى واللي ما يسواش" بحسب قولها.















